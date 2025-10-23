L’evento ‘Visioni’ al teatro Bonci: il programma

Amor di patria
Cosa FareL’evento ‘Visioni’ al teatro Bonci: il programma
23 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cosa Fare
La seconda edizione dell’appuntamento per celebrare il ‘genius’ locale di Forlì-Cesena. Riciputi (Confindustria): “Un omaggio alle persone nate o cresciute in provincia”

Al teatro Bonci giovedì 30 ottobre una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno

Per approfondire:

Cesena, 23 ottobre 2025 – Visionari, talentuosi, che si distinguono per quella unicità mai scontata e sempre originale. In programma il prossimo giovedì 30 ottobre a Cesena una giornata per guardare il futuro, ascoltando idee dirompenti capaci di lasciare il segno.

Al Teatro Bonci di Cesena torna l’evento ‘Visioni - Innovare oltre gli orizzonti’, giunto alla seconda edizione e organizzato da Confindustria Romagna per celebrare il ‘genius’ locale di Forlì-Cesena. "Il successo dello scorso anno ci ha fatto capire quanto ci sia bisogno di ascoltare e conoscere chi esprime la capacità visionaria di questa terra, ispirazioni preziose in questi tempi incerti – racconta il presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi –. ‘Visioni’ è un omaggio alle persone nate o cresciute a Forlì-Cesena, che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo scientifico, economico e artistico".

Alle 10 al teatro Bonci si svolgerà ‘Giovani Visionari’: 280 studenti presenteranno pubblicamente le loro proposte per Forlì-Cesena e interagiranno con l’ingegnere Lucia Chierchia. Sempre giovedì 30 al Bonci alle 17 si alza il sipario su ‘Visioni’, con la consegna dei premi ai cinque cesenati e forlivesi vincitori dell’edizione 2025, conduce la giornalista Silvia Boccardi. "Ci saranno relatori di caratura internazionale, come Roberto Battiston, professore di fisica all’Università di Trento e presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Francesco Billari, rettore della Bocconi, e Chiara Marletto, docente di fisica quantistica a Oxford – aggiunge Davide Stefanelli, vicepresidente a Forlì-Cesena –. E ascolteremo i cinque ‘Visionari 2025’ nelle categorie arte, comunicazione, cultura, scienza e ricerca, impresa".

Il premio per la categoria ‘Arte’ va a Fabrizio Sirotti, pianista e compositore, unisce elettronica e acustica trasformando la musica in un laboratorio vivo di contaminazioni e ricerca. Per la ‘Comunicazione’ vince Carla Bissi, in arte Alice cantante e compositrice, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1981 con ‘Per Elisa’. Per la ‘Cultura’, la vittoria va a Danilo Rossi, musicista di fama mondiale, per 36 anni Prima Viola del Teatro della Scala di Milano. Il premio ‘impresa Steno Marcegaglia’ se lo aggiudica Mauro Righi Imprenditore, Ceo e fondatore del Gruppo Righi che conta oltre 20 società ed un fatturato aggregato che sfiora i 100 milioni di euro, nel 1991 fondatore e guida della Righi Elettroservizi. Per la ‘Ricerca e Scienza’ vince Sauro Ricci scienziato di caratura internazionale, tra gli studiosi più influenti nell’ambito della fisica computazionale con particolare riferimento alla fisica dei fluidi.

