Musica troppo alta alla festa dei minorenni: arrivano carabinieri e vigili

Cesenatico (Forlì-Cesena), 27 novembre 2023 – È sotto la lente delle forze dell’ordine e delle istituzioni, la festa per minorenni organizzata nella zona Ponente di Cesenatico, seguendo il format estivo già collaudato da alcuni anni in uno stabilimento balneare sempre di Ponente. Si tratta di party per giovani dai 14 ai 18 anni, con drink e bevande esclusivamente analcoliche, ma con l’offerta di musica suonata dal vivo da dj e vocalist. I gestori del ristorante All Big (The new Tavern), in via Mazzini, avevano stretto un accordo proprio con il titolare dello stabilimento balneare e due staff che animano l’evento, per portare il format nel locale di via Mazzini.

Si tratta di feste che trasformano gli ambienti in luoghi dove c’è tanta musica e sabato sera il locale si era organizzato per questo tipo di evento. Tuttavia alcuni vicini hanno telefonato per reclamare l’emissione di musica ad alto volume, così sono intervenute pattuglie dei carabinieri e della Polizia locale, oltre ai responsabili della Siae. Su questo progetto delle feste per minorenni nei giorni scorsi era arrivato anche un esposto scritto da alcuni vicini, che è stato preso in mano dalla Polizia locale di Cesenatico.

Le forze dell’ordine si sono presentate nel ristorante poco prima di mezzanotte ed hanno iniziato a compiere alcune verifiche assieme ai titolari del locale pubblico. In quel momento nel ristorante c’erano oltre cento persone, con una organizzazione che contava tutto il personale necessario, incluso due addetti alla sicurezza.

Carabinieri e vigili hanno controllato la documentazione e la stessa cosa hanno fatto i funzionari della Siae. Sono stati così messi sotto esame l’autorizzazione a fare questo tipo di evento, le licenze, le concessioni ed i permessi, oltre al Piano di sicurezza e tutte le norme a cui i titolari dovevano ottemperare. Allo stato attuale i carabinieri e la Polizia locale stanno compiendo tutte le verifiche del caso ed il lavoro proseguirà anche nella giornata di oggi, confrontando il tutto con la documentazione presentata in Comune.

E’ dunque ancora presto per trarre delle conclusioni, tuttavia non ci sarebbero delle gravi inadempienze da parte dei proprietari del locale, ma soltanto alcune documentazioni mancanti dal punto di vista amministrativo, per le quali sarebbero previste sanzioni. Alcuni genitori che erano andati a prendere i figli, si erano allarmati alla vista delle auto di carabinieri e vigili, ma fortunatamente si è trattato soltanto di un controllo su permessi e licenze.