105 Candeline per Maria Mingolla, Festa di Compleanno alla Cra Violante Malatesta di Cesena

Festa di compleanno alla Cra Violante Malatesta di Cesena, gestita dalla Cooperativa Il Cigno,per festeggiare un traguardo importante: le 105 candeline di Maria Mingolla, festeggiata dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca assieme ai suoi familiari. Maria Mingolla è nata a Cesena il 23 giugno 1928 , in una delle strade più compite dall’alluvione del 17 maggio di cui Maria si è molto dispiaciuta. "La mia casa - ha spiegato al sindaco - dove vivevo con la figlia Milvia e il figlio Sergio, è stata colpita dall’alluvione". Maria ha lavorato come operaia all’Arrigoni per molti anni e poi si è goduta la pensione e la compagnia dei figli che le sono stati e continuano ad esserle molto vicini.