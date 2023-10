130 partecipanti in un trionfo di talento

La 20ª edizione del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti ’Luigi Zanuccoli’ si è conclusa con un trionfo di talento musicale e scambi culturali, consolidando la sua posizione come uno dei concorsi musicali più prestigiosi in Europa. E’ stato promosso e organizzato dall’Associazione Musicale ClassicAllMusic di Rimini in collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone e l’assessorato alla Cultura. Ben 130 partecipanti provenienti da tutta Italia ed Europa dai 6 ai 25 anni selezionati da una commissione internazionale di esperti e premiati con diplomi, borse di studio e l’opportunità di esibirsi in concerti.

Il concorso, originariamente programmato per maggio, è stato rinviato a ottobre per l’alluvione che ha colpito il territorio. Per oltre dieci giorni, le strade di Sogliano hanno risuonato di canti lirici, musiche da camera e brani tratti da opere liriche, attirando l’attenzione e l’ammirazione dei passanti. Le esibizioni all’interno del Teatro Comunale ’E. Turroni’ sono state di alto livello, con i partecipanti che hanno dato il massimo in termini di talento e passione. La premiazione ha incluso diverse categorie, divise per età, strumenti musicali (sassofono, clarinetto, arpa, oboe, violoncello, violino, pianoforte a due e quattro mani, canto lirico e chitarra), ed è stata introdotta una nuova sezione speciale dedicata alla chitarra classica. Il Concorso ’Luigi Zanuccoli’ ha dimostrato una volta di più di essere una piattaforma cruciale per scoprire e valorizzare il talento musicale emergente. Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione della cultura e dell’arte a Sogliano al Rubicone, consolidando la reputazione della città come destinazione di rilievo per la musica classica e il talento giovanile.

Ermanno Pasolini