155 posti di Servizio Civile in Emilia-Romagna, 13 Progetti per il 2023

Ci sono 155 posti per il servizio civile regionale in Emilia-Romagna. In campo per il 2023 ci sono 13 progetti che riguardano tra le altre cose la promozione del patrimonio culturale, la sensibilizzazione dei più giovani alla lettura e all’uso consapevole delle tecnologie digitali, il contrasto all’emarginazione sociale e il supporto delle persone fragili, il tutoraggio e lotta all’abbandono scolastico. Questi progetti, come informa la Regione, saranno finanziati con un contributo di 833.000 euro. Sono 46 gli enti titolari o co-progettanti coinvolti, 60 le sedi di attuazione in cui saranno operativi le ragazze e i ragazzi. Le domande potranno essere presentate fino al 23 luglio. I posti sono rispettivamente 12 a Bologna, 36 a Ferrara, 75 a Forlì-

Cesena, 15 a Ravenna, 4 a Reggio Emilia e 13 a Rimini. Disponibilità che si aggiungono alle oltre 3.700 del servizio civile universale a bando nella primavera scorsa. Una riserva di 25 posti è dedicata ai giovani con minori opportunità (11 posti), ai neet (giovani che non lavorano, non studiano e non fanno formazione - 12 posti) e a quelli residenti o domiciliati nelle aree montane o interne (2 posti). "Il servizio civile rappresenta una porta aperta verso tante opportunità di crescita personale e arricchimento di conoscenze per le nostre ragazze e i nostri ragazzi", commenta l’assessore al Welfare e Politiche giovanili, Igor Taruffi.