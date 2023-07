17 Imprese in Romagna si Uniscono per l'Energia Rinnovabile

Un progetto che coinvolge 17 aziende tra Cesena, Forlì e Ravenna e che, grazie all’utilizzo di energie rinnovabili, eviterà l’emissione nell’atmosfera di oltre 1.500 tonnellate di anidride carbonica e di quasi 10 mila chilogrammi di polveri sottili. Sei comunità energetiche in forma cooperativa, che insieme raggiungono un totale di potenza di picco di oltre 2.900 kwp e quasi 4,2 milioni di kwh prodotti all’anno. Le hanno realizzate le imprese associate a Legacoop Romagna, grazie al programma di sviluppo messo in campo dall’associazione e al bando emesso dalla Regione all’interno del programma Fesr 2021-2027. "Il lavoro di Legacoop Romagna sulle comunità energetiche - spiega il presidente Paolo Lucchi - è iniziato nella primavera del 2022, quando è scoppiata la crisi energetica. L’obiettivo che ci eravamo posti, e che abbiamo raggiunto in questi giorni, era quello di accompagnare le imprese associate a promuovere nuove comunità energetiche in forma cooperativa per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e il conseguente autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta".