2° edizione di "Cisa'ina & Bagn D'Rumagna in the Ross", Ferrari, Supercar e Auto Storiche per gli alluvionati

Oggi si tiene la 2° edizione di "Cisa’ina & Bagn D’Rumagna in the Ross", con il ritrovo di vari possessori di vetture Ferrari, Supercar e Auto Storiche. L’iniziativa, promossa da Amici & Tifosi Ferrari di Lugo di Romagna (presidente Arrigo Lacchini, vicepresidente Piero Morsel), è rivolta in particolare agli appassionati Ferrari.

L’evento è organizzato dagli amici cesenati, con in testa l’appassionato ferrarista Osvaldo Franchini, che ospiterà i partecipanti nella sua proprietà a Cesena. L’incasso della giornata sarà devoluto agli alluvionati. L’arrivo delle auto a Bagno è previsto alle 10,45 dove le auto parcheggeranno in un’area a loro dedicata in piazza Ricasoli e lungo via Fiorentina. Si terrà poi una visita guata dalla Pro Loco.Alle 13 le "Rosse" torneranno a rombare, ripartendo da Bagno per Cesena attraversando anche San Piero in Bagno.