25 anni dopo il diploma, l'emozionante rimpatriata degli ex alunni del liceo Righi di Cesena

A 25 anni dal diploma gli ex alunni della 5°E del liceo scientifico Righi di Cesena hanno deciso di ritrovarsi per celebrare insieme l’importante traguardo (nella foto). L’evento si è tenuto a casa di una ex studentessa in un clima di grande affetto e familiarità, tra la nostalgia affiorante. "Dopo il diploma – scrivono i compagni ritrovati dopo la gratificante rimpatriata – ognuno ha vissuto la propria vita, ha intrapreso carriere diverse e ha affrontato sfide personali e professionali, ma i ricordi delle giornate in classe, dei compiti da svolgere, delle risate durante le pause e le gite scolastiche sono vividi, come se fosse ieri".