40 anni dopo, gli ex alunni della 5ª B del Liceo Righi si ritrovano a Diolaguardia Ex alunni della 5ªB del Liceo Scientifico Righi si sono ritrovati a 40 anni dalla maturità per ricordare l'indimenticabile Prof. Maroni. Foto ricordo per replicare quella scattata in gita a Venezia durante il 3º anno di liceo.