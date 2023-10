5 Stelle, confronto con iscritti e cittadini

Dopo l’incontro dell’11 settembre in cui sono state gettate le basi per la costituzione di un Gruppo territoriale dei Comuni dell’Unione Rubicone Mare, il Movimento 5 stelle invita nuovamente gli iscritti per un confronto e un’analisi più dettagliata, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali del 2024. L’appuntamento è stato fissato domani alle 20.45 nella sala Galeffi nel Palazzo Comunale. Sarà l’occasione per discutere sulla formazione di liste in vista delle amministrative del 2024, in cui, per quel che concerne la Valle del Rubicone, saranno chiamati al voto i cittadini di Savignano, San Mauro Pascoli, Gambettola, Borghi, Roncofreddo e Montiano. L’invito a partecipare alla serata è aperto a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti del Movimento, dei nove Comuni dell’Unione Rubicone Mare, anche quelli dove non si voterà il 9 giugno 2024 come Sogliano, Gatteo, Longiano e Cesenatico. Dice il coordinatore provinciale per il M5S, Mauro Frisoni: "Abbiamo di fronte una grande sfida, essere protagonisti nei prossimi appuntamenti elettorali. Per farlo occorre mettere in campo tutte le nostre forze e per questo ho il piacere di convocare l’incontro di lunedì".

Nei Comuni dove si voterà per le comunali è stata presentata una sola lista, civica, a Savignano, con candidato sindaco l’ingegnere Luca Pirini. Il centro sinistra e il centro destra non hanno ancora presentato i loro candidati e domani si saprà probabilmente cosa farà il Movimento Cinque Stelle. Conclude Mauro Frisoni: "Ancora non abbiamo deciso nulla. Poi aspettiamo di sentire il parere dei nostri iscritti e simpatizzanti per sapere se per Savignano preferiscono una lista nostra o cercare l’aggregazione con altre forze politiche. Tutto dovrà avvenire alla luce del sole, con programmi condivisi e obiettivi comuni sempre tenendo avanti tutto il bene e le priorità dei savignanesi".

Ermanno Pasolini