Incidente all’alba di sabato mattina in via Cesenatico all’altezza del distributore di benzina Tamoil. Erano le 5 del mattino quando un’auto, alla cui guida c’era un uomo, ha sbandato all’improvviso per cause in corso di accertamento. La macchina è finita fuori strada e si è ribaltata su se stessa. L’autovettura una 500L, ha terminato la sua corsa finendo con lo schiantarsi contro un’insegna commerciale che è andata completamente distrutta.

Il conducente, che era l’unico occupante dell’autovettura, è uscito con le sue gambe dal mezzo, e ha riportato delle ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco di Forlì-Cesena (sede distaccata di Cesena) e un’ambulanza del 118.

La squadra dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena ha operato per mettere in sicurezza la macchina che, dopo l’urto, rischiava di andare a fuoco. Nessun altro veicolo e nessuna persona sono rimasti coinvolti nell’incidente.