56 le persone evacuate da casa La Tari slitta al 30 agosto

"Sl’è nota us farà dè!" è l’incipit del sindaco Enrico Cangini (foto) che fa il punto a due settimane dall’alluvione che ha devastato il suo territorio e non solo. "Il disastro ha segnato profondamente il nostro territorio ma parimenti ha acceso un grande vortice di solidarietà e aiuto reciproco tra i cittadini. Attualmente - spiega - sono 56 le persone che sono state evacuate da casa alle quali va la nostra più sincera e totale solidarietà. E si ricorda che queste che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale possono richiedere il contributo al seguente link tutte le informazioni: (https:protezionecivile.regione.emilia-romagna.itpiani-sicurezza-interventi-urgentiordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008eventi-maggio-2023cas-maggio-2023). Nel caso avessero bisogno di aiuto nella compilazione, possono rivolgersi agli uffici comunali. Sul fronte della viabilità si è riusciti a raggiungere tutte le persone isolate grazie ai carabinieri, alla ’Misericordia’ e alla polizia locale che in questi giorni è stata rafforzata con due agenti del comando di Cesena".

E mentre in E45 i mezzi pesanti possono percorrere la strada tra Bagno di Romagna e Sarsina dove prima era istituito il divieto di transito, la situazione più preoccupante risulta essere quella della viabilità provinciale come la SP 135 Tavolicci, interrotta dal km 7.3 lavori in corso; la SP 128 Tezzo, chiusa al traffico per lavori in corso; la SP 134 via Piana, chiusa al traffico per lavori in corso e la SP 29 Borello-Ranchio, interrotta dal km 9 al km 14. I trasporti scolastici, in ragione anche della prossimità della fine dell’anno scolastico sono sospesi perché parti del territorio (Ranchio e Quarto) sono difficilmente raggiungibili. Riguardo ai tributi per i danneggiati il pagamento della Tari è posticipato al 30 agosto".

Edoardo Turci