Salvati oltre 700 agnelli stipati nel tir: maxi multa al camionista in A14

Cesena, 27 marzo 2024 – Fermato sull’A14 mentre trasportava 700 agnelli in gabbie strette ed abbeveratoi difettosi. Gli agnelli sono stati portati via e per il camionista è scattata una multa di oltre 3.000 euro. Intenso lavoro nel fine settimana per la Polizia Stradale di Forlì: quasi 50 pattuglie hanno controllato 200 veicoli e 318 persone, di cui 156 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non fossero in ebrezza.

Il fatto più eclatante è accaduto domenica lungo l’autostrada A14, con la pattuglia della Sottosezione di Forlì che ha controllato un camionista che trasportava a Bari più di 700 agnelli. I controlli dei poliziotti, coadiuvati da un veterinario della Ausl di Cesena, hanno consentito di appurare l’inefficienza degli abbeveratoi degli animali, che peraltro erano stipati in gabbie troppo basse che impedivano la corretta ventilazione tra un capo e l’altro. Per il conducente sanzioni per oltre 3.000 euro, e l’obbligo di interrompere il viaggio per condure gli animali in una stalla attrezzata nel perugino dove poi andranno al macello.

Tanti gli interventi con controlli per alcol e droga: 4 automobilisti (tra cui un neopatentato di 20 anni) sono stati sorpresi dopo aver bevuto troppo. Domenica mattina un 44enne è stato denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con etilometro. L’uomo era stato fermato dalla pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna nell’area di servizio "Borello" dir. nord della SS 3 bis Tiberina perché guidava il suo autocarro zigzagando pericolosamente. Durante i controlli l’uomo iniziava a vagare per l’area di servizio per non collaborare. I poliziotti, però, non hanno perso la pazienza e lo hanno fatto soffiare nell’etilometro, che ha restituito un valore tre volte superiore alla norma. Poi ha rifiutato una seconda prova e per lui è scattata la denuncia. Visti gli inequivocabili sintomi manifestati durante il controllo, la pattuglia ha contestato all’uomo anche l’illecito amministrativo della guida in stato di ebbrezza.

Nel pomeriggio, invece, sempre un equipaggio della Sottosezione di Bagno di Romagna ha fermato, a Cesena, un motociclista in sella alla sua Kawasaki che però aveva la copertura assicurativa sospesa e non poteva guidare quel bolide con la patente in suo possesso così per lui sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro e il sequestro del mezzo, che non potrà tornare su strada per i prossimi tre mesi e fino a quando non sarà riattiva la polizza.