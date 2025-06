82enne bloccata nel montacarichi: "Seggi ai piani bassi per gli anziani"

Disavventura al seggio per una elettrice di 82 anni. "Il mio seggio è nella Scuola Elementare Carducci – racconta – Per accedere all’ingresso dei seggi vi sono alcuni gradini. Si giunge al piano delle prime aule/seggio. Sono stata accolta da un giovane carabiniere molto gentile che, guardata la mia tessera elettorale, mi ha indirizzato verso la mia sezione, situata al piano superiore". per evitare le scale, la signora ha chiesto di utilizzare l’ascensore (in realtà un semplice montacarichi). "Si poteva usare tenendo però sempre pigiato il tasto del piano di arrivo – prosegue – All’andata è stato tutto regolare, mentre al ritorno, purtroppo, tenendo pigiato il tasto dello zero, l’ascensore non si è fermato al piano, ma ad un dislivello e la porta non si poteva aprire". La donna ha prenuto l’allarme, me è comunque rimasta bloccata nel montacarichi mezz’ora, al caldo: "Trascorso questo tempo, hanno iniziato a fare scendere il montacarichi e finalmente sono uscita da questa ‘gabbia’". L’82enne ringrazia per l’assistenza il carabiniere in servizio al seggio, la polizia e i vigili del fuoco intervenuti: "Hanno mostrato una grande partecipazione anche umana, evidenziata dal sollievo mostrato da tutti quando sono uscita dal montacarichi senza problemi, solo un po’ accaldata, ma salda sulle mie gambe. Grazie di cuore. Non mi sono sentita sola e capivo che si stavano adoperando per liberarmi e questo ha senz’ altro contribuito al mio benessere. Vorrei avanzare al Sindaco la richiesta di mettere le persone anziane in sezioni elettorali raggiungibili ad un piano che non preveda di dover salire molte scale".