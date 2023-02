Cesena, 90enne investito in bicicletta nella rotonda vicino al Montefiore

Ciclista investito a Cesena: i rilievi (Foto Ravaglia)

Cesena, 7 febbraio 2023 – Un anziano cesenate di 90 anni è stato investito da un’auto questa mattina verso le 10 mentre – in bicicletta – cercava di attraversare la strada sulle strisce pedonali vicino alla rotonda Domeniconi, in prossimità del centro commerciale Montefiore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo: la bici, nell’urto, avrebbe sfondato il parabrezza dell’automobile.

L’anziano in bici non sarebbe in pericolo di vita, ma, anche considerata l’età, è stato trasportato cosciente all’ospedale Bufalini con codice 2 per accertamenti.