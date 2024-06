A 51 anni dal diploma si ritrovano gli alunni della 5ª Ta dell’Iti

"La cena di classe è ormai un’istituzione, ma come sempre, sotto le ‘etichette’ c’è molto di più: ci sono i ricordi, c’è la spensieratezza degli anni delle superiori, il traguardo dell’esame, il percorso lavorativo, ma soprattutto c’è il presente, con la voglia di ritrovarsi". Così gli ex studenti della 5ª TA dell’ITI di Cesena raccontano la loro ‘reunion’ a 51 anni dal diploma conseguito nel 1973.

"Il numero – prosegue il racconto – non spaventa questi settantenni che si sono rivisti anche 15 anni fa e mentre allora i discorsi a tavola riguardavano principalmente i figli, oggi sono i nipoti a fare da protagonisti. La serata è spesso troppo breve per dare spazio a tutte le cose da raccontare, il lavoro, il servizio di leva (per molti la prima esperienza lontano da casa), gli hobby, i viaggi, la vita ‘attiva’ da pensionati e tanto altro ancora, non ultimo il ricordo degli insegnanti (prof.ssa Angeli di italiano, prof. Lugaresi di elettronica, prof Spadolini di elettrotecnica, prof. Bassi di telefonia, prof. Bianchi di disegno). E alla fine c’è la promessa di organizzare una ‘reunion’ a breve, per il piacere di ritrovarsi e per una foto ricordo!".