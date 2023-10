A 61 anni il barbiere Angelicchio apre il quinto salone della carriera

Non è ancora ora di pensare alla pensione per l’acconciatore Francesco Angelicchio che a 61 anni ha aperto il quinto salone della sua carriera, in via Saffi a Cesenatico. In questa attivato è coadiuvato dalla compagna Francesca Romualdi. Francesco Angelicchio, 61 anni, è stato direttore tecnico i della sezione provinciale dell’Accademia Anam degli acconciatori di Forlì-Cesena. Ha iniziato la sua attività a Forlì, ha proseguito in diverse città romangole e anche i suoi due figli lavorano nel settore.

"Sono lucano d’origine, ma vivo in Romagna da tanti anni e mi considero romagnolo a tutti gli effetti – racconta Angelicchio – Mi sono innamorato di Cesenatico, conto di trasferirmi qui anche come residenza. Il 5 novembre alle 15 inaugureremo il salone Miracle Barber Shop con la collaborazione di Francesca Barbetta (nella foto) di Confartigianato, associazione che mi ha affiancato nelle pratiche per l’apertura con vari servizi facilitando questo importante passaggio. Mi costruirò la clientela sul posto e sono certo di poterla fidelizzare, i miei vecchi clienti mi verranno a trovare nel nuovo salone che sarà tradizionale e innovativo insieme. Acconciature, barba col panno freddo e panno caldo, risposte personalizzate alle esigenze dei clienti grazie alla continua specializzazione in un clima ospitale e familiare, come in ogni buon salone di acconciatura".