A 85 anni Cesarino Soldati vuole riaprire la sede del Pri

Il repubblicano Cesarino Soldati, 85 anni, non demorde e intende riaprire a Gambettola la sede del Partito Repubblicano. Il locale lo mette a disposizione lui stesso in via del Cadore, a fianco del suo ufficio. In Romagna il nome di Soldati è ricordato soprattutto come imprenditore immobiliare, nel 1968 iniziò a Gambettola a costruire fabbricati, uno è ancora oggi il condominio più alto, non proprio un capolavoro, che svetta nel centro di Gambettola. Soldati imprenditore si spostò poi sulla costa adriatica dove realizzò villette a schiera e fabbricati con molti appartamenti.

Da giovane Soldati aveva avuto la passione per il ciclismo e lui stesso era stato un ciclista su pista e vincitore di alcune gare, poi smessa la bici restò a lungo nel ciclismo come sponsor di ciclisti di livello nazionale ed ebbe una parentesi anche come presidente del calcio Gambettola. Nel 1988 Soldati era sponsor di una squadra di ciclisti dilettanti Juniores, era la ’Spazio Ceramiche-Soldati Immobiliare’, con direttore Mauro Farabegoli, e fra i suoi ciclisti aveva il giovane Marco Pantani, una amicizia con quel ragazzo che si è mantenuta tale anche dopo la fama raggiunta dal campione di Cesenatico.

In politica il repubblicano Soldati riuscì ad entrare nel consiglio comunale e in paese numerose furono le sue battaglie con volantini contro l’amministrazione di allora. Oggi Soldati nonostante l’età conserva la passione per la politica e vorrebbe riunire i pochi repubblicani rimasti a Gambettola. Pochi rimasti perché in passato il Pri a Gambettola aveva un buon numero di sostenitori, aveva una sua sede e ad ogni elezione riusciva ad eleggere un suo rappresentante. Poi negli ultimi decenni sono mancati molti degli anziani e il gruppo di aderenti al Pri si è andato via via assottigliando.

Vincenzo D’Altri