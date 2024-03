A Bagnarola fa tappa il tour dei quartieri

Prosegue il ciclo di incontri organizzato dall’Amministrazione comunale nei quartieri. Il prossimo appuntamento è il 5 marzo alle 20.30, nella parrocchia di Bagnarola affacciata sulla via Cesenatico. Per i residenti di Bagnarola, ma anche per gli operatori economici che hanno attività ed interessi nella frazione, è l’occasione di parlare direttamente con gli amministratori e chiedere di inserire determinati interventi fra le priorità. L’obiettivo è infatti far dialogare il Comune con i cittadini.