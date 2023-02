A bagno nella poesia dialettale a Gatteo Mare

Successo per la serata "A mol in te’ dialet" (A bagno nel dialetto), che si è tenuta nel Palazzo del Turismo i0 a Gatteo Mare, organizzata dalla Capit, Confederazione di Azione Popolare Italiana di Gatteo. Tanti applausi dalla sala gremita per racconti e poesie di Anna Tomassini, Marco Magalotti, Nivalda Raffoni e Radames Garoia, Daniele Casadei e Marcella Gasperoni. La serata è stata condotta da Manuela Gori con interventi di Werther Vincenzi e Valter Valdinoci. Sono stati raccolti 280 euro che Andrea Pivato presidente della Capit di Gatteo, provvederà a devolvere in beneficenza a famiglie con bimbi bisognosi.