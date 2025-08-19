A Bagno un Ferragosto da record

"Ferragosto da record. Bagno di Romagna protagonista di una settimana straordinaria di turismo, natura e comunità". Sintetizzano così il periodo ferragostano 2025 il sindaco, Enrico Spighi, e l’assessore al turismo, Mattia Lusini, che aggiungono: "La settimana di Ferragosto ha consegnato al nostro territorio risultati eccezionali, che confermano, con forza e orgoglio, la capacità delle nostre aree interne di attrarre un turismo sempre più globale e qualificato. Bagno ha vissuto giorni intensi, animati da presenze, provenienti da ogni parte del Paese e dall’estero, che hanno potuto apprezzare le tante e peculiari eccellenze del nostro territorio. Dalle storiche terme ai suggestivi laghi, dalle attività della diga di Ridracoli alle aree naturalistiche della Valle di Strabatenza e di Poggio alla Lastra, dai percorsi trekking alle discese in bicicletta, dalle proposte dedicate al benessere fino agli appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini, Bagno ha saputo offrire un’esperienza completa, autentica e di qualità".

Spighi e Lusini focalizzano, poi, il weekend: "A coronamento di questa settimana straordinaria, la due giorni di ’Un Bagno di Buskers’ si è trasformata in un vero e proprio ’bagno di folla’, celebrando un Ferragosto semplicemente da record e consolidando questo appuntamento dedicato agli artisti di strada come uno degli eventi più vitali e partecipati dell’intero calendario. Siamo estremamente soddisfatti. La nostra comunità ha saputo accogliere al meglio tutti coloro che hanno scelto di trascorrere queste giornate nel nostro territorio comunale, permettendo di vivere pienamente tutte le esperienze che Bagno sa offrire con calore, professionalità e senso di ospitalità".

"In questi giorni – affermano Spighi e Lusini – si è parlato molto, forse anche troppo, di turismo e delle sue strategie. Abbiamo letto dell’ipotetica ’rivincita dell’Appennino sulla riviera’. Non condividiamo questa visione. Il Ferragosto nei nostri territori è da sempre apprezzato e partecipato, ma ciò che crediamo sia opportuno sottolineare è l’esigenza di uscire da una logica dualistica mare/montagna. Serve, piuttosto, uno studio accurato dei flussi e delle preferenze, soprattutto del turismo straniero e occorre continuare con convinzione nel percorso che stiamo portando avanti. Quello della destinazione ampia, dell’attrattività complessiva e dell’esperienza integrata, con una visione che vada oltre i confini comunali e si costruisca attraverso partecipazione e condivisione. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Bagno per l’impegno e la qualità organizzativa dei numerosi eventi e tutte le associazioni che si sono attivate. Un ringraziamento va anche alla Pro Loco di Santa Sofia e al loro storico festival ’Di strada in Strada’".

Gilberto Mosconi