A bando lo storico locale del forno in piazza Mazzini

Il Comune di Sogliano ha pubblicato un bando pubblico per la locazione dei locali comunali in piazza Mazzini 12, un tempo adibiti a storico forno. L’immobile, di 97 mq, verrà concesso privo di arredi e attrezzature per la panificazione, lasciando all’aggiudicatario la possibilità di personalizzarlo secondo le esigenze della propria attività. L’unico vincolo: rispettare la destinazione d’uso, ossia produzione e vendita di prodotti da forno. Il canone annuo base d’asta è di 6.642,32 euro, con aggiudicazione al rialzo mediante offerte segrete. Potranno partecipare alla gara tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione. Termine ultimo per la presentazione delle offerte le 13 del 20 giugno. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Questo bando è una delle tante azioni che stiamo mettendo in campo per restituire vitalità al nostro centro storico. L’obiettivo è valorizzare il commercio locale, riportare servizi utili nel cuore del paese e creare nuove occasioni di lavoro. È ciò che ci chiede la cittadinanza, ma è anche una scelta coerente con la funzione strategica di quel punto: un presidio di servizio, di identità e di socialità nel cuore del paese".