’A breve termine’, Gobbi in scena con ’Am so’ stof’

Prende il via la rassegna ’A breve termine. Pillole di teatro per i fruitori dei Caffè Alzheimer’, un progetto di teatro civile, a cura di Sillaba e del Comune di Mercato Saraceno, per promuovere nuove forme di relazione sociale e di intrattenimento culturale dedicate ai fruitori dei Caffè Alzheimer, malati, anziani e al grande pubblico. Oggi alle 15 a Palazzo Dolcini in scena Francesco Gobbi (nella foto) e il suo spettacolo ’Non ne posso più: am so’ stof’ tra racconti brevi e poesie in dialetto. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al 3703685093. Al termine dello spettacolo è previsto un piccolo rinfresco alla caffetteria del teatro.