A caccia del riscatto. Chance Sammaurese

È davvero molto presto per cercare di capire quali saranno i veri valori che il girone F della serie D potrà esprimere, ma di certo il fatto che dopo tre turni ci siano tre squadre ancora ferme a zero punti fa capire che allontanarsi dal fondo può mettere sempre più pressione sulle ultime e inoltre permette di guardare al futuro con maggiore lucidità. Certamente bisogna muovere la classifica, certamente bisogna sfruttare al massimo il fattore campo, e soprattutto la cosa più importante già adesso, ad inizio stagione, è vincere gli scontri diretti come quello di oggi in programma nel turno infrasettimanale.

Oggi, al Macrelli, arriva l’Unipomezia, i laziali sono fermi a quota due punti, uno in meno dell’Inter SM Sammaurese e arrivano dalla pesante sconfitta interna subita domenica scorsa nello scontro col Notaresco. Dopo aver pareggiato le prime due, la squadra allenata da Andrea Casciotti è incappata insomma in una pesante sconfitta che ne ha confermato una certa fragilità difensiva. L’Unipomezia così come l’Inter SM Sammaurese finora non ha mai chiuso le sue gare senza subire almeno un gol. Antonino Asta deve trovare una soluzione al problema delle troppe occasioni da rete concesse, ai momenti di calo di concentrazione che finiscono per costare molto caro, vedi quanto successo la scorsa domenica a Chieti nei minuti di recupero.

Intanto crescono le opzioni offensive a disposizione del tecnico. Domenica scorsa è entrato nel finale Nicolò Amadori e questo significa avere un attaccante in più da poter schierare, una possibilità di cambiare la disposizione degli under oltre al fattore non trascurabile della stazza fisica che Amadori può sfruttare dentro l’area avversaria. Oggi, dopo essere stato tenuto a riposo a Chieti, può tornare in pista anche Francesco Casolla, tocca ad Asta decidere se da subito o a gara in corso, vanno poi valutate anche le condizioni fisiche di Said Carte Mhando per verificare se può disputare magari una parte della gara.

Di fronte, Dall’Osso e compagni, oggi, si troveranno una squadra con diversi elementi esperti distribuiti nei tre reparti, il nome di maggiore spicco è quello di Benjamin Mokulu attaccante belga dal fisico imponente che nel suo passato vanta esperienze in serie B con l’Avellino e il Frosinone. Domenica scorsa però chi si è messo in mostra è Vincenzo Della Pietra, entrato ad inizio ripresa, ha messo a segno una doppietta che sembrava poter riaprire una gara ormai compromessa. È un appuntamento importante quello di questo pomeriggio per i giallorossi che domenica scorsa hanno dimostrato una buona reazione dopo la brutta sconfitta con la Recanatese, adesso serve migliorare anche sotto il profilo della maturità nel gestire i vari momenti della gara. Si inizia alle 15, direzione affidata a Andrea Barbatelli di Macerata.

