A caccia delle radici del nome di Cesena

di Gabriele Papi

Durante le passeggiate in Corso Sozzi (una delle isole pedonali più trafficate d’Italia) diversi concittadini ci chiedono il perché del nome della nostra città, tra le diverse versioni circolate. Tema non scontato, con aspetti sorprendenti. Intanto è anche il nome di un uccello, la cesena: più grossa d’un tordo, con la nostra città condivide sole il nome. La ‘zessa’ (denominazione dialettale) è un migratore che giunge da noi in novembre, calando dai gelidi boschi tedeschi e del nord est europeo. Tempo addietro era uccello accanitamente cacciato dai capanni con orchestrine di richiami in gabbia: e concupito dai ghiottoni per le carni saporite. Quanto al nome di Cesena come città non è nostra esclusiva.

E’ toponimo (nome proprio di luogo) diffuso altrove: si pensi a Cesa, la radice della parola è la stessa, a Cesana Torinese, a località chiamate Cesena in Liguria o presso Teramo. E quindi? ‘Caesena’: zona tagliata (‘caesa’, in latino) e disboscata per piantagioni. Nel nostro caso i dizionari di toponomastica indicano anche influssi etruschi ,o latino - etruschi: ne sono indizio i nomi propri etruschi latinizzati; ‘Caesenus’,‘ Caesennius’. Cesena città antica è citata come ‘Caesena’ da autori classici quali Cicerone e Strabone, nella ‘Geografia’. I ‘caesenatia vina’, i vini di Cesena erano rinomati già duemila anni fa. Lo racconta Plinio nella sua ‘Storia Naturale’: le denominazioni d’origine c’erano già al tempo dei Romani. Dobbiamo agli etruschi i primi vitigni.

Veniamo ora al Cesuola, il torrente affluente del Savio che attraversa la città (oggi sottoterra): è un idronimo, cioè il nome di un corso o specchio d’acqua. E’ il torrente ad aver preso il nome dalla città, non viceversa: ‘Caesena sopra Caesenula’, il nome antico del Cesuola: citazione dell’anno 1299. Quanto a Cesenatico il perché del nome lo dice la parola stessa, parafrasando il concittadino Maurizio Ferrini concessionario di pedalò nella felice trasmissione televisiva ‘Quelli della Notte’, di Renzo Arbore. E allora: Cesenatico, porto di Cesena perchè costruito dai cesenati.

A corredo di questo ‘pezzo’ proponiamo uno dei primi depliant turistici prodotti sessanti anni fa dall’allora Ente Provinciale del Turismo, sull’onda del boom turistico della nostra riviera. In quegli anni Cesenatico era più conosciuta di Cesena, a livello nazionale. Lo conferma questo gustoso episodio: aprile 1974, il Cesena Calcio è approdato alla serie A e al nostro stadio ‘La Fiorita’ arriva la Juventus per la gara di ritorno. In quella occasioni alcuni giocatori juventini chiesero la prenotazione d’una stanza d’albergo con vista sul mare. Sarà proprio il calcio a dare grande visibilità a Cesena: è il potere del pallone. E infine, sul tema della notorietà di Cesena ricordiamo una delle celebri e spiazzanti battute del conte Alberto Rognoni , già direttore del Guerin Sportivo e tra i fondatori del Cesena Calcio. Rognoni, durante un convivio ebbe a dire, mezzo secolo fa: "Cesena, la città dei tre Papi, per sua maggior gloria avrebbe dovuto avere un papa in meno e un Casali in più". Ovvero il rinomato ristorante Casali, quello dei cestini caldi alla stazione. Ma d’estate, non solo cestini caldi: anche cestini della meglio frutta fresca di Romagna.