A caccia di talenti in C. Ecco su chi puntare

Spending review e plusvalenze. I vertici bianconeri hanno già tracciato quella che sarà la politica di quest’anno. Quindi fari puntati sulla C, su quei giocatori che in riva al Savio possono crescere ed essere valorizzati. Su chi potrebbe puntare il Cesena? Partiamo da un non più giovanissimo Emiliano Pattarello, classe ‘99 protagonista di un’annata da 19 gol tra regular season e playoff, mentre non può passare inosservata nemmeno la stagione da 15 gol e 5 assist dell’esterno d’attacco 25enne del Pineto Giovanni Bruzzaniti. Ad incantare le platee della C era presente anche un figlio d’arte: si tratta del classe 2002 Guglielmo Mignani, figlio dell’allenatore del Cesena Michele, che ha collezionato 18 gol e 2 assist con la maglia della Pianese, la cui avventura è terminata ai play-out per mano del Pescara. E’ di proprietà del Bologna il 21enne Gennaro Anatriello, che nel corso dei due prestiti stagionali tra Messina e Trapani è arrivato a quota 9 gol ed è pronto a mostrare il suo vero valore. Chissà se qualche club di categoria superiore (come il Cesena stesso) offrirà l’occasione per un salto di categoria a Marco Tumminello, centravanti scuola Roma che continua a segnare tanti gol nei suoi anni a Crotone (16 nell’ultima stagione). Da tenere d’occhio anche il suo compagno di squadra Enrico Oviszach, ala sinistra 24enne da 8 gol e 4 assist che per cui i calabresi potrebbero aprire a una cessione per una cifra intorno ai 200mila euro.

Segnaliamo, infine, alcuni nomi davvero interessanti come quelli di Daniele Montevago, 22enne da 13 reti in 35 partite nel Perugia, e David Stuckler, centravanti danese di 21 anni che ha segnato 16 gol con la Giana Erminio. Il Cesena ha intanto già bloccato l’ala classe 2006 Emanuele Rao, mentre sta tenendo d’occhio anche giocatori di altri reparti per arricchire ulteriormente la rosa. Tra i difensori, ad esempio, merita un’attenzione particolare Francesco Coppola, centrale classe 2005 di proprietà del Pisa che ha disputato l’ultima stagione alla Vis Pesaro. Cresciuto nelle giovanili di Torino e Juventus, il calciatore di origini cubane è un profilo molto interessante che ha offerto buone prestazioni nel corso del campionato: su di lui anche Reggiana e Lens. Non gli manca, inoltre, un certo feeling con il gol, visto che ne ha segnati ben tre in questa stagione di C.

Da ricordare anche Matteo Plaia, centrale classe 2006 del Perugia in prestito dalla Roma molto forte fisicamente e bravo di testa.

Chiudiamo, infine, con i nomi di alcuni centrocampisti da segnare sul taccuino partendo da Maurizio Scravaglieri, centrale nato nel 2005 da 10 presenze e 1 gol con la maglia del Latina. E’ di un anno più giovane, invece, Augusto Bando dell’Ascoli, diventato capitano nonché marcatore più giovane della storia della società marchigiana e che ha già attirato l’interesse di club della Serie A. E’ un classe 2006 anche Fabio Rispoli, regista della Virtus Verona che ha totalizzato 27 presenze e 4 reti in campionato: ha già esordito in B con il Como e all’occorrenza può anche essere schierato mezzala. L’elenco termina con il più giovane della lista, ovvero Mattia Esposito del Sorrento. Nato nel 2008, il trequartista ha debuttato tra i professionisti nella gara d’andata contro il Benevento dello scorso 19 ottobre.

Giacomo Lippi