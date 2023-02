A Carnevale ogni festa vale

A Carnevale ogni scherzo, ed ogni festa, vale. Anche Cesena si colora di coriandoli e stelle filanti per la festa più allegra e spensierata dell’anno. Giochi, spettacoli e concerti a tema per grandi e piccoli arricchiscono la scaletta del fine settimana fino all’atteso martedì grasso.

Oggi dalle 16, Villa Silvia-Carducci ospiterà ‘La festa dei folli’, un evento ideato da Roberto Fabbri. Nel pomeriggio, la dimora di Lizzano accoglierà i partecipanti in maschera che si divertiranno tra le musiche di menestrelli e le risate dei giullari. Al termine dello spettacolo, il sipario si leverà sulla sfilata medievale con ricchi premi in palio. L’ingresso è di 5 euro a persona ed è necessaria la prenotazione al 3293903263. L’evento sarà riproposto anche martedì 21 febbraio alle 16.30.

Per un Carnevale all’insegna della storia, la Rocca Malatestiana apre le porte per svelare i suoi magici segreti. Questa mattina, alle 11 e alle 12, il tour guidato condurrà i visitatori tra camminamenti interni, le torri Mastio e Femmina e gli spalti panoramici alla scoperta di aneddoti malatestiani e storia del territorio. Sarà inoltre possibile pranzare al punto ristoro con un menù romagnolo, per un costo totale di 20 euro. Il pomeriggio, invece, è dedicato ai più piccini e alle loro famiglie con un tour animato in costume per conoscere le curiosità sul Carnevale fra Medioevo e Rinascimento, alla corte dei re e dei signori, ma anche nelle strade e nelle piazze, fra la gente comune. A seguire un laboratorio pratico per creare e decorare la propria maschera. La quota è di 5 euro a persona, gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Maschere e costumi sono i protagonisti anche della festa per famiglie che si terrà dalle 16 a Cesena Fiera, organizzata dalla Fondazione del Sacro Cuore. Il tradizionale appuntamento torna dopo tre anni di sospensione con un pomeriggio animato tra musiche, balli, merenda golosa e pesca ricca di premi. La giornata si concluderà con la grande sfilata dei bambini con i loro travestimenti. La festa è ad ingresso libero, si chiede di non portare coriandoli.

Spazio alla musica per il martedì grasso che concluderà i festeggiamenti dedicati al Carnevale al teatro Bonci. Martedì alle 17, nell’ambito della rassegna ‘Un, due, tre…teatro!’, La Corelli presenta ‘Il Carnevale degli Animali’, una drammaturgia di Simone Marzocchi sulla pièce del compositore francese Camille Saint Saëns. Una divertente galleria musicale di 13 personaggi, ognuno ispirato ad un diverso animale, per far ridere e intrattenere i piccoli spettatori. Accompagnati dall’orchestra, gli ascoltatori impareranno a riconoscere l’aspetto e il timbro dei diversi strumenti, in un percorso musicale coinvolgente e interattivo, capace di stimolare la fantasia dei bambini, dai 5 anni in su. Biglietti a 5 euro.