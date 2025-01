A Casa Bufalini si insegna come usare il pc

Il Laboratorio Aperto di Casa Bufalini propone tre nuovi incontri rivolti a chi vuole acquisire o approfondire le competenze digitali necessarie per gestire in autonomia le e-mail, effettuare ricerche in Internet e utilizzare il computer. Si tratta di corsi gratuiti in programma nei pomeriggi di martedì 28 gennaio, 4 e 11 febbraio, dalle 16 alle 18.

L’iniziativa si pone sulla scia di altre precedenti che hanno raccolto il favore dell’utenza.

Nel corso degli incontri verranno trattati temi come la gestione della posta elettronica, la navigazione in rete e la ricerca di informazioni in modo semplice per introdurre i partecipanti neofiti alle nuove problematiche. Si parlerà inoltre di navigazione, di browser, di motore di ricerca e della valutazione dei risultati nelle ricerche in rete, mostrando come si riconoscono i siti ufficiali e affidabili, le fake news e le bufale. Si dedicherà poi un incontro all’utilizzo di word.

Il corso è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a info@casabufalini.it. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Open lab: il digitale incontra le periferie”, realizzato grazie ai Fondi Europei della Regione Emilia – Romagna”.

Gli incontri si terranno nella sede di Casa Bufalini che si trova in via Nicolò Masini 16. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 0547 415080 oppure scrivere a info@casabufalini.it.