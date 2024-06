A cena tifando Italia. Festa al Mercato Ittico

La partita Italia-Albania del campionato europeo di calcio sarà trasmessa su un maxischermo al Mercato Ittico comunale di Cesenatico. È questa una delle principali novità del tradizionale appuntamento di inizio estate, che vede unire le forze due importanti realtà del volontariato, che sono l’associazione "I bambini al primo posto" ed il Rotary Club Cesenatico Mare. Sabato sera, a partire dalle 19.30, questo luogo simbolo della marineria di Cesenatico, dove ogni giorno viene conferito e compravenduto il prodotto pescato, si animerà e ospiterà una vera e propria festa, dove le volontarie ed i volontari de "I bambini al primo posto" organizzano una cena a base di pesce fresco, con antipasti, primi, secondi piatti e dolci. È il trionfo delle vongole alla marinara, insalate di mare, paccheri al granchio blu e pesce fritto. Grazie al lavoro dei volontari ed alla disponibilità di alcuni pescatori, il menù è proposto al prezzo contenuto di 30 euro incluse le bevande, mentre i bambini pagano soltanto 15 euro. Tolte le spese, l’intero incasso sarà devoluto al progetto Cesenatico Cardiosicura, per incrementare le postazioni dei defibrillatori sul territorio e garantire il cambio periodico delle batterie e le manutenzioni degli apparecchi già esistenti. Assieme all’associazione "I bambini al primo posto" collaborano i volontari del Rotary Club Cesenatico Mare e del Club Alfa Romeo Duetto, mentre il comune di Cesenatico patrocina l’evento e mette a disposizione gli spazi pubblici. Gli amici rotariani hanno messo a disposizione l’impianto e l’attrezzatura del maxischermo. È dunque l’occasione per tifare Italia, gustare ricette marinare cucinate dai pescatori accompagnate da Sangiovese e Trebbiano delle nostre colline, e contestualmente fare del bene, perchè nelle città è fondamentale avere una rete di defibrillatori efficienti e pronti da utilizzare nei casi di emergenza. Gli interessati possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando ad Angelo (338 4130069), Roberto (320 6190685), o Monica al 338 8504885. Da più istituzioni e tanti volontari, giunge l’appello per una partecipazione numerosa, con lo scopo di centrare l’obiettivo e sostenere il progetto, in quanto le associazioni coinvolte si occupano anche del prezioso lavoro di manutenzione degli apparecchi Dae. Angelo Casali, colonna dei volontari, spiega le priorità: "Abbiamo bisogno di raccogliere fondi per garantire il corretto funzionamento di questi apparecchi salvavita e, se c’è una zona scoperta dal servizio, vogliamo acquistare altri apparecchi e dare così una risposta concreta alla necessità".

Giacomo Mascellani