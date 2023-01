A cento giorni dalla cronometro Cesena mette già la maglia rosa

di Luca Ravaglia

C’è un attimo, imponderabile, nel quale un ciclista decide che è ora, che è il momento di far partire il countodown verso il traguardo: si alza sui pedali e scatta. Negli arrivi in volata, è col traguardo dietro l’angolo e il treno dei gregari lanciato a tutta verso il rettilineo; negli arrivi in montagna è a metà di un tornante che taglia le gambe, a chissà quanti chilometri dall’arrivo; nelle agende dei cesenati è ora, a cento giorni dall’arrivo della tappa che il 14 maggio porterà nel nostro comprensorio la corsa a cronometro che partendo da Savignano raggiungerà il Technogym Village. E allora, per essere sicuri che nessuno perda il conto proprio adesso, ecco che nella sera tra giovedì e venerdì palazzo Albornoz e lo stesso Technogym Village hanno cambiato colore, assumendo una tematizzatissima sfumatura rosa. La tonalità simbolo di una delle corse a tappe più note e suggestive dell’universo ciclistico internazionale. Entrando nello specifico di quello che ci aspetta, il Giro d’Italia 2023, centoseiesima edizione della manifestazione, si svolgerà in 21 tappe dal 6 al 28 maggio 2023 per un totale di 3.448,6 km con partenza da Fossacesia Marina, in Abruzzo, e arrivo a Roma. Ieri, le località che a livello nazionale avranno un ruolo di riferimento per la carovana di atleti, hanno testimoniato l’inizio del simbolico conto alla rovescia cambiando colore: dalla Fontana di Trevi, fino alle Tre Cime di Lavaredo e alla Cascata delle Marmore.

Uno spettacolo dall’indiscutibile impatto scenografico che ha coinvolto anche Cesena. "La scelta di illuminare Palazzo Albornoz – commenta il sindaco Enzo Lattuca – non è casuale. La sede del Comune è situata nel cuore della città e nel corso di queste settimane sta ospitando una serie di incontri tecnici relativi all’organizzazione dell’attesissimo appuntamento del 14 maggio prossimo. Insieme al palazzo comunale si illumina di rosa anche il Technogym village, dove si terrà l’arrivo dei ciclisti. Grazie alla collaborazione di Technogym, dell’amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone e degli altri comuni a noi vicini che saranno coinvolti dalla corsa rosa, vivremo una grande e speciale giornata di festa coinvolgendo tutti gli attori del territorio". Il Technogym Village, inaugurato nel 2012, riflette la visione di Nerio Alessandri, il fondatore di Technogym, che assieme a suo fratello Pierluigi e all’architetto Antonio Citterio ha concettualizzato un luogo in cui si integrano stile di vita, qualità, design e produttività. È il primo esempio di Wellness Campus al mondo e comprende il quartier generale Technogym, il centro di ricerca e innovazione, lo stabilimento di produzione e un Wellness center aperto a tutti gli operatori di settore, trainer, medici, istituzioni, media - per vivere in prima persona la ‘Technogym Experience’. Il Technogym Village è anche un prototipo di luogo di lavoro sano: i collaboratori Technogym hanno la possibilità di partecipare a un programma che comprende palestra aziendale, ristorante, programmi di allenamento, check-up medici e servizi sanitari. La struttura, come d’altra parte l’intero territorio cesenate che sarà attraversato dagli atleti, potrà essere vista da vicino da tutti gli appassionati di ciclismo che il 14 maggio seguiranno l’evento. L’appuntamento cesenate arriverà dopo una settimana di corse, ma già da quello che accadrà qui a ‘casa nostra’ potrebbero delinearsi importanti indicazioni in vista del prosieguo della corsa.