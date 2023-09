A Cesena Fiera macchine d’epoca, go kart e trattori

Si terrà oggi e domani a Cesena Fiera la prima edizione di ‘Car Collector’. L’evento è dedicato agli appassionati di auto d’epoca e in scena ci saranno le proposte di 400 espositori da tutta la penisola. Ci sarà una vasta esposizione di auto d’epoca, mezzi militari, go kart, trattori, biciclette storiche e anche motociclette. Insieme ad esse ci sarà in Fiera la mostra-scambio dedicata ai ricambi, oggettistica vintage, modellismo, riviste specializzate, poster e fotografie che hanno fatto epoca. Orari di apertura: oggi 8.30-18; domani 8.30-16.30. Ingresso 10 euro (gratuito fino a 12 anni). Parcheggio gratuito.