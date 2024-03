"A Cesenatico facciamo cento: così è"

Coincide con la centesima replica "Così è (se vi pare)" la commedia di Luigi Pirandello che la compagnia Gitiesse Artisti Riuniti porta in scena al teatro comunale di Cesenatico domani alle 21, per la regia di Geppy Gleijeses. Lo spettacolo, che vede nel ruolo chiave della signora Frola, l’attrice Milena Vukotic, insieme a Pino Micol, Gianluca Ferrato chiude una fortunata rassegna di prosa del teatro dai velluti blu. Scritto nel 1917, il testo immerge il pubblico in un enigma intrigante e che non troverà soluzione, lasciando spazio alla libera interpretazione di ciascuno. Chi è la misteriosa moglie del signor Ponza, segretario della Prefettura da poco giunto in paese, e che l’uomo tiene nascosta persino alla madre? La figlia della signora Frola, come questa sostiene, oppure, tutt’altra persona, come invece afferma il genero, vedovo della prima consorte a suo dire morta nel terremoto della Marsica? Le chiacchiere si sprecano, tra ipotesi suggestive. In apertura di sipario una scelta registica di grande effetto è quella di mostrare i protagonisti attraverso loro ologrammi che li rendono minuscoli, per poi presentarsi nelle loro dimensioni reali. Come se li si vedesse da un binocolo rovesciato.

Milena Vukotic, che tipo di donna è il suo personaggio?

"Sicuramente una personalità interessante, dalle varie sfaccettature, e che mi consente di usare vari registri interpretativi: dapprima mite, conciliante, quasi complice di Ponza, diventa poi aggressiva nel sostenere che il genero sia pazzo, mentre lui dice altrettanto di lei".

Una tournée di successo che oltrepassa il centinaio di repliche, proseguendo in altri teatri dopo Cesenatico.

"Il testo è tra i più belli e indagatori dell’animo umano che Pirandello abbia prodotto, il che rende sempre godibile e attuale la pièce. Il merito va anche al cast e ai grandi attori che mi affiancano quali Pino Micol, nel ruolo chiave di Laudisi e Gianluca Ferrato. È per me un secondo, intenso viaggio all’interno di questa commedia che ho già interpretato negli anni ’70 con la compagnia Morelli-Stoppa, quando ero Dina, giovane ragazza di buona società. Oggi sono la signora Frola, che rappresenta la grandezza del dolore e dell’amore di una madre".

Tra i vari personaggi che ha incarnato, dalla caricaturale Pina Fantozzi per il cinema, a nonna Enrica in tivù di "Un medico in Famiglia", a quale è maggiormente affezionata?

"Decisamente ad Alice, la protagonista di ‘Nel mondo di Alice’ uno sceneggiato televisivo del 1974, diretto da Guido Stagnaro e ispirato ai romanzi di Lewis Carroll. Avevo allora 37 anni e non ero certo una bambina. Fu una produzione davvero innovativa, che prevedeva personaggi umani, come Franca Valeri, la regina degli scacchi, pupazzi animati di Velia Mantegazza e cartoni animati di Emanuele Luzzati. Ecco, mi sento come Alice, che sogna avventure, ma poi torna alla sua realtà"

Ci permetta di osservare che la recitazione dona longevità e vitalità, prova ne sia la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

"Il mio mestiere mi ha tolto molti aspetti della vita in famiglia, ma mi ha restituito tanto, nel contatto col pubblico, con l’avventura di essere tante persone in una, di condividere le emozioni con i compagni di viaggio; soprattutto la danza, la mia prima maestra, mi ha insegnato responsabilità e disciplina. Non è stato un sacrificio rinunciare a qualcosa per avere in cambio un grande amore".