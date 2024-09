A Cesenatico il Campionato Italiano Vela J24. Quattro giorni di regate, 35 equipaggi in gara

Il mare di Cesenatico ospita un grande evento sportivo nazionale. Oltre 170 atleti sono attesi da tutta Italia con oltre 35 barche partecipanti, si sfideranno qui per contendersi il Campionato Italiano Vela J24. Gli equipaggi arriveranno oggi, per uno degli eventi più importanti organizzato dal glorioso Circolo Nautico Cesenatico, con il quale collaborano anche le altre realtà del territorio legate alla vela, che sono il Circolo Vela e la Congrega Velisti. Nella 43esima edizione del Campionato Italiano Open J24, lo sport si abbina a spettacolo, divertimento e ospitalità, con quattro giornate di regate avvincenti, equipaggi agguerriti per la conquista del titolo tricolore del monotipo a chiglia fissa più diffuso del mondo e tanti eventi collaterali. Le giornate di oggi e domani saranno dedicate ai controlli di stazza.

Sempre oggi, alle 14, sono previste la regata di prova, mentre alle 17.30 si terrà la cerimonia di apertura, alla quale sarà presente anche il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre che darà il benvenuto a tutti i regatanti. Con lui anche il consigliere Donatello Mellina, responsabile Altura della Fiv. Massimo Magnani, presidente del Circolo Nautico Cesenatico, crede molto in questo momento in cui i riflettori della vela sono su questo spicchio della riviera: "Sono orgoglioso di poter organizzare il Campionato Italiano J24, essendo anche io un regatante timoniere da tanti anni in J24, prima con Capitan Nemo Ita 400 e oggi con Arche’ Ita 373. Il nostro circolo è una realtà presente nella città dal 1953 e facciamo scuola vela e attività agonistica con gli di Optimist e i 4.20. Abbiamo novanta posti barca e oltre cento soci, fra i quali c’è anche Marco Mercuriali del Team Prada America’s Cup e fra i nostri soci onorari ci sono Cino Ricci e Gianfranco Bacchi ex comandante della Amerigo Vespucci".

Magnani sottolinea l’importanza della collaborazione con il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il comandante della Guardia Costiera Francesco Marzolla, i vertici della Fiv, Massimo Frigerio, capo flotta J24 Romagna, il presidente di questa classe velica Pietro Diamanti e dei soci del Circolo Nautico Cesenatico. Alla vigilia della competizione è intervenuto anche il presidente del Comitato di regata Lorenzo Viandante che sarà coadiuvato da Bruno Cecchini ed Edoardo Coraglia: "Sono previste dieci prove complessivamente e per rendere valido il campionato e assegnare il titolo sarà necessario completare un minimo di quattro regate. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di giovedì, non potranno essere disputate più di tre regate al giorno, tranne nella giornata conclusiva quando, nel caso in cui fosse necessario validare il campionato, sarà ammesso svolgerne quattro".

Giacomo Mascellani