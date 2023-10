A Cesenatico riapre il ‘Cinema Rex’

A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno del Cinema Rex. Nella sala "Alberto Rognoni" del Palazzo del turismo "Primo Grassi", si spengono le luci in sala e s’illumina lo schermo, con una nuova la stagione cinematografica. L’Amministrazione comunale in collaborazione con Sputnik Cinematografica e il sostegno della Cooperativa stabilimenti balneari, fa ripartire un progetto molto apprezzato negli anni pre Covid. A partire dal 1° novembre sino a marzo, sono previste proiezioni venerdì sera e sabato sera con la domenica che invece vedrà anche una proiezione pomeridiana oltre a quella serale, in modo da riempire il fine settimana di appuntamenti per un target che soddisfa tutte le età e i gusti degli spettatori. Le novità di questa edizione sono l’introduzione delle prime visioni nel weekend, i film in lingua originale con proiezioni infrasettimanali e gli incontri con gli autori. Non mancheranno le occasioni speciali come i film d’animazione nel periodo natalizio e le rassegne a tema di maggior caratura culturale, come i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato, e i documentari biografici, d’arte e musica in collaborazione con Nexo Digital. Complessivamente saranno proiettati 47 film, di cui 24 nei weekend, 20 per le serate di martedì e mercoledì, e 3 film d’animazione nel periodo natalizio. I biglietti d’ingresso costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Nelle prime proiezioni previste dall’1 al 5 novembre, la pellicola scelta per inaugurare la stagione con la novità della prima visione è "Il libro delle soluzioni", l’ultima opera del regista francese Michel Gondry (è lo stesso autore dei film "Se mi lasci ti cancello" e "Be kind rewind"), inserendo subito la novità della proiezione del film in lingua originale francese, sottotitolata in italiano nella giornata di giovedì 2, mentre domenica 5 novembre ci sarà la doppia proiezione alle 17 e alle 21.