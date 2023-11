A Cesenatico sbarcano i grandi del podcast

La riviera si prepara ad ospitare i grandi narratori dell’epoca e della tecnologia moderna. Da venerdì a domenica, al teatro Comunale e alla Galleria d’arte "Leonardo da Vinci", per tre giorni sarà ospitata la prima edizione di "Sentire le voci - Festa del Podcast", diretta da Matteo Cavezzali.

Il calendario propone molti appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, dove i protagonisti saranno alcuni tra i narratori più noti e talentuosi dei giorni d’oggi, giornalisti e scrittori che hanno fatto del podcast un nuovo strumento di comunicazione.

L’esordio è fissato venerdì alle 16, nella Galleria "Leonardo da Vinci", con Marta Perrotta, docente di Culture e formati della televisione e della radio, la quale parlerà del tema "Il futuro del podcast"; alle 17, sempre nella galleria, interverrà Davide Savelli, autore e responsabile editoriale di Chora Storia dove cura il celebre format "Chiedilo a Barbero"; a seguire interverrà la scrittrice Ilaria Gaspari con "Chez Proust". Nella serata di venerdì la rassegna si sposterà al Teatro Comunale, dove alle 21.30 Cecilia Sala presenterà "L’incendio-stories"; per il pubblico è l’occasione per incontrare e conoscere una delle giornaliste e inviate italiane, che stanno raccontando in prima linea i conflitti mondiali.

Sabato si comincerà alle 16 sempre alla Galleria d’arte, dove Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli racconteranno "Come fare un podcast"; alle 17 Sabrina Tinelli di Chora Media e Andrea Borgnino di RaiPlay Sound affronteranno invece come "Produrre un podcast"; alle 18 sarà la volta di Chiara Galeazzi, scrittrice, autrice e speaker di Radio Deejay, che presenterà il suo esordio letterario "Poverina", un memoir ironico che è considerato uno dei libri rivelazione di quest’anno. Anche nella serata di sabato si tornerà al Teatro Comunale, dove alle 21.30 Valeria Montebello porterà sul palco "Il sesso degli altri", un podcast di successo che ruota attorno ad un racconto dissacrante e profondo sui ruoli di genere e sul femminismo.

Domenica alle 16 in Galleria ci saranno Andrea Borgnino ed il compositore e autore Roberto Paci Dalò impegnati in "Podcast e Radio", alle 17 al Teatro Comunale arriverà Stefano Nazzi con "Indagini", il podcast crime che il giornalista de "Il Post" racconta ogni primo giorno del mese sui crimini più efferati con un grande seguito di pubblico; alle 18 salirà sul palco lo scrittore Paolo Nori con "Due volte che sono morto", il podcast surreale in cui racconta con il suo stile inconfondibile due gravi incidenti che lo hanno colpito; a seguire alle 19 l’evento conclusivo con Mauro Pescio, autore e voce di "Io ero il Milanese", podcast e libro di successo sulla vita di un rapinatore seriale.