A Cesenatico si assegnano i titoli mondiali

In riviera è in corso di svolgimento il Campionato mondiale di Aerial sport. Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, fino al 2 novembre, si sfideranno infatti le migliori atlete a livello planetario, con numeri da record. Le partecipanti sono oltre 600, provenienti da Stati Uniti, Brasile, Messico, Costa Rica, Russia, Germania, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Estonia, Grecia, Polonia, Ungheria, Romania ed Ucraina, oltre a una quarantina di atlete provenienti da diverse province d’Italia. Tutte si contendono il titolo di campionessa del mondo nelle rispettive categorie, che vanno dalle junior varsity di appena 6 anni sino alle master over 50.

L’Aerial sport o Arte aerea, è una disciplina in crescita a livello mondiale e l’Italia è tra le nazioni con maggiore densità di atleti, contando un migliaio di agoniste, oltre a tante semplici appassionate. Fra le curiosità, a Cesenatico c’è la presenza di atlete mamme over, con le figlie adolescenti che gareggiano ovviamente in altre fasce d’età, e anche di allenatrici mamme. Tutte sono accomunate dal desiderio di divertirsi e praticare lo sport preferito. In cabina di regia ci sono la Federazione internazionale Posa (Pole Sports & Arts World Federation), con in testa il presidente Davide Lacagnina, la Fisac (Federazione italiana sport acrobatici e coreografici), e Aics, l’Associazione italiana cultura e sport riconosciuta dal Coni.

Il presidente Lacagnina illustra i contenuti di un evento di alto profilo: "L’Aerial sport è una disciplina che si ispira alla ginnastica, con esecuzioni e difficoltà acrobatiche molto particolari; quello che è in corso a Cesenatico è un grande spettacolo da non perdere. Abbiamo una organizzazione al top con numeri mai visti prima, basti pensare che ci sono il doppio dei partecipanti rispetto al Campionato del mondo dello scorso anno disputato in Grecia. All’Accademia Acrobatica inoltre ci sono figure esperte e molto qualificate, che formano le giurie".

Nell’aerial sport le concorrenti utilizzano tessuti e il cerchio, con evoluzioni sino a sei metri di altezza; quest’anno è stato introdotto il Flyng pole, che è un nuovo attrezzo della disciplina. Franca Casadei e Paolo Ciavolella di Accademia Acrobatica sono molto soddisfatti: "Siamo felici e onorati di essere stati scelti per ospitare un evento così importante. Ci stiamo occupando di tutta la logistica e delle palestre di gara. Per noi e per Cesenatico ospitare oltre 600 atleti in autunno è importante anche sotto il profilo turistico".

In Italia il livello è molto alto e fra le atlete ci sono anche delle medagliate a livello internazionale, tra cui la bresciana Eva Luna Milanesi, la quale nel 2023 si è laureata campionessa europea juniores e nel 2024 ha vinto la medaglia di bronzo Campionati del mondo.

Giacomo Mascellani