A Ciola residenti bloccati, si cerca una via per evacuarli

La sindaca Sara Bartolini e la vicesindaca Daniela Dellachiesa sono andate nella frazione di Ciola Araldi con la Protezione Civile in elicottero, per verificare un’uscita alternativa per i residenti in quanto la via principale di accesso è stata distrutta dalla frana. Ieri hanno fatto un secondo sopralluogo a piedi con il Genio militare per provare sul posto le poche vie alternative. Sono state riaperte la via Rudigliano e parte di via Montebora, via Garibaldi con modifica della viabilità. Riaperte anche le scuole del capoluogo senza però il servizio di trasporto scolastico.