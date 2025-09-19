A confronto con Cimbri (Unipol)

"L’invito che rivolgo ai giovani cooperatori è quello di non avere paura del futuro. Anche perché il modello cooperativo è molto moderno e in grado di tenere vive le relazioni, un patrimonio che non possiamo far sopraffare dalla tecnologia". Sono le parole del presidente di Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto ieri a Cesena Fiera in occasione dell’evento ‘Il nostro futuro’, organizzato da Legacoop Romagna nell’ambito delle iniziative per gli 80 dalla rinascita del movimento cooperativo dopo la Liberazione. In sala erano presenti più di 250 cooperatori.

"Nel 2009 - ha ricordato in apertura il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – Unipol tenne una riuscitissima convention a Cesena, per serrare le fila nel pieno della crisi finanziaria globale. Grazie alla capacità manageriale del suo gruppo dirigente, rappresenta una delle principali realtà europee del settore assicurativo. Anche oggi, si percepisce una diffusa paura per il futuro e Unipol rappresenta un esempio di resilienza e capacità di innovazione che ha saputo leggere e anticipare quanto succede nel mondo. Questo è il motivo per cui abbiamo invitato Cimbri: il dialogo con lui ci ha consentito di gettare nuova luce su alcuni dei temi più importanti che ci riguardano e che gli sono stati presentati dai giovani cooperatori: comunità, partecipazione, welfare, relazioni fra scuola, università e impresa, smart working, intelligenza artificiale, attualità e modernità del modello cooperativo".