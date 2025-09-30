A Frosinone per calare il poker. Ciofi: "Gara tosta, siamo pronti"

Nemmeno il tempo di riflettere sulla bella gara con il Palermo per il Cesena di Mignani, pronto a tornare subito in campo, stasera, a Frosinone. Un altro scontro diretto d’alta quota con le due formazioni che occupano il secondo gradino della classifica, insieme al Palermo, a quota 11 punti. Il Frosinone di Alvini, così come i romagnoli, è ancora imbattuto dopo le prime cinque giornate ed è reduce dalla netta vittoria di Mantova (1-5). Quella contro il Cavalluccio è sin qui la terza partita tra le mura amiche del Benito Stirpe per i gialloblù: lo storico delle due precedenti parla di una vittoria casalinga contro l’Avellino nella prima giornata e di un pirotecnico 2-2 subito in rimonta dal Sudtirol. Il Cesena, che in trasferta non ne ha sbagliata nemmeno una (9 punti in tre trasferte), intende proseguire il proprio periodo favorevole e si appresta ad affrontare un altro avversario di livello dopo Venezia e Palermo.

Alla vigilia dell’incontro, a parlare della trasferta, è stato il capitano, Andrea Ciofi. Cosa si aspetta da questo turno di campionato, che si giocherà pochi giorni dopo una partita molto dispendiosa? "Per come la penso io è sempre meglio rigiocare subito dopo – dice –, anche perché veniamo da un inizio di stagione importante così come il Frosinone. Sicuramente sarà una gara difficile e da giocare con molta intensità, ma siamo un gruppo speciale di ragazzi pronti, dove anche chi gioca meno si allena al massimo e prova a dare il proprio contributo. Non sarà un problema scendere in campo dopo tre giorni, visto che ci sarà comunque bisogno di tutti quanti".

E’ cambiato qualcosa nelle indicazioni tattiche di Mignani rispetto alla scorsa stagione? "I concetti del mister sono più o meno sempre gli stessi, ma avere un anno in più alle spalle con lui ci mette in condizione di potere provare cose nuove. Questo aiuta gente come me che è qua da tanto tempo e ci permette di dare una mano a chi è arrivato quest’anno. Lavorare già l’anno scorso con il mister è stata sicuramente una cosa che ha agevolato noi ‘vecchi’". Vi aspettavate un inizio di stagione così? "Per come ha lavorato il gruppo sin dal ritiro avevo buone sensazioni – rivela –. Siamo una rosa composta da persone umili e grandi lavoratori, quindi quando l’atmosfera è questa è più probabile che le soddisfazioni arrivino". Sul Frosinone dell’ex Calò: "Quando trovi una squadra in salute e con entusiasmo le difficoltà ci sono sempre, perché se le cose vanno bene il coraggio si trova più facilmente. Affronteremo un Frosinone che dà da pensare e che ha grandi individualità, sarà necessario correre tanto e vincere tutti i duelli".

Piccola parentesi sullo splendido intervento nel primo tempo su Pohjanpalo che ha fatto impazzire la curva: "Cose come queste rimangono – spiega il difensore –, ma la cosa importante è vedere una squadra viva, sempre sul pezzo e che se l’è giocata alla pari contro una delle favorite del campionato. Sono orgoglioso dei miei compagni, dobbiamo andare avanti così". Chiusura su Shpendi: "Per noi è un giocatore importante ed è un ragazzo intelligente. Ha già fatto due gol e l’anno scorso ha dimostrato il suo valore, deve solo lavorare tranquillo, l’assenza del gol delle ultime partite non è un problema. Ci darà una grande mano".

A Frosinone 175 i tifosi che seguiranno la squadra.

Giacomo Lippi