A Gambettola è già Natale. Si prepara il presepe

Nel presepe di Gambettola ci sarà Sogliano e il formaggio di fossa. Ieri mattina, di buon ora, una squadra di operai si è messa al lavoro per montare la grande capanna in legno. Una tradizione, quella di offrire ai cittadini di Gambettola e a migliaia di visitatori della Romagna un presepe originale e molto bello, nata nel 1988 e sempre portata avanti da un gruppo di volontari coordinati da Remigio Pirini. Loro allestiscono la grande capanna in piazza Foro Boario, poi il presepe vero e proprio è opera di due artisti: Marco e Luciano Fantini, padre e figlio. Ogni anno il presepe è sempre diverso, i due artisti lo ambientano di volta in volta in un paese o borgo della Romagna, ricostruiscono fedelmente, anche nei minimi particolari, piazze, castelli e chiese; inoltre realizzano per intero anche le statuine, i costumi e i movimenti meccanici. Un aspetto molto originale sono i personaggi famosi che vengono inseriti nel presepe, come Federico Fellini nella casa dei suoi nonni di Gambettola e la Rimini felliniana con il circo e il castello malatestiano. Nel 2022 il bambin Gesù era stato fatto nascere nella Abbazia del Monte di Cesena, con i suoi preziosi ex voto dei miracoli, lo scorso anno a Longiano, con il Santuario e il convento dei Frati Francescani, la Collegiata di S. Cristoforo e fra i personaggi sono stati messi il poeta Guido Balestra, l’artista Davide Fioravanti. Nel presepe 2024 sarà rappresentato il borgo di Sogliano al Rubicone con le antiche fosse Malatestiane per la stagionatura del formaggio, la Torre civica, la Chiesa del Suffragio e fra le statuine i poeti come Giovanni Pascoli, amico di Sogliano, e Tonino Guerra.

Vincenzo D’Altri