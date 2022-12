A Gambettola Edith Piaf e la canzone francese in un augurio musicale che apre il nuovo anno

Il mito di Edith Piaf inaugura il nuovo anno al teatro comunale di Gambettola. Domenica 1 gennaio alle 18, si apre la seconda parte della stagione con il concerto ’Sous le ciel de Paris’, un omaggio alla musica francese e alla cantautrice parigina, di cui ricorre il sessantesimo anniversario della morte.

Sul palco, due musicisti jazz: Sara Jane Ghiotti (nella foto) e Giacomo Rotatori. Ghiotti, inglese d’origine, voce, arrangiatrice, autrice e direttore di coro e orchestra, è una raffinata interprete che sa attraversare i confini dei diversi mondi musicali, dal jazz alla musica brasiliana e francese. Ha collaborato con diversi musicisti e grandi complessi orchestrali, come la Roost Big Band. Rotatori, fisarmonica, di solida formazione musicale e strumentistica, spazia fra classica, jazz, musica d’autore, improvvisazione. Porta avanti diversi progetti sia in ensemble orchestrali che in solo, collabora con diverse orchestre ed ha partecipato a numerosi festival in Italia e in Europa.

Il concerto, ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, accompagna il pubblico in un ricordo malinconico, ma ricco di pathos, drammatico ma a tratti ironico, dei grandi interpreti francesi, dalla Piaf a Charles Trenet, da Serge Gainsgbourg a Michel Fugain.