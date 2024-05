A Gambettola i burattini: "arrivano dal mare!"

"Arrivano dal Mare!" La 49esima edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure da mercoledì a domenica torna ad animare Gambettola con un variegato e frizzante programma che interessa scuole, famiglie, addetti ai lavori e amanti del Teatro di Figura. Come sempre organizzato dal Teatro del Drago, compagnia e famiglia d’arte di marionettisti e burattinai che festeggia i 45 anni di attività, il Festival ha il sostegno del Comune, di ATER Fondazione, della Regione e del Ministero della Cultura. La giornata inaugurale è quella di domani quando, alle 10 per le scuole e alle 17 aperta al pubblico, la sala Fellini ospita una performance di sole immagini d’ombre e grandi gomitoli di lana per spettatori dai due anni in su, proposta dalla compagnia danese Teatret Om Cat Bird Fish, e ispirata al pittore svizzero-tedesco Paul Klee. Sarà poi la volta di una compagnia spagnola, il Teatro De Titeres Los Duendes che sabato alle 17, al teatro comunale rende protagoniste le proprie marionette nello spettacolo Pluma Guitarra y Papel che coinvolge il pubblico, a partire dai tre anni, con canto e musica dal vivo. Un caleidoscopio di proposte per tutti è rappresentato dalla giornata di domenica che sarà aperta alle 15.30, da una parata per le vie del centro: Fish Parade dello Studio TA-DAA! di Michele Cafaggi (clown, mimo, commediante, musicista) e Izumi Fujiwara (pittrice e illustratrice, scenografa, performer, graphic designer). Faranno bella mostra di sé i pesci koinobori, le carpe di stoffa e carta colorate e vivaci, che in Giappone vengono appese al vento, come se nuotassero in cielo. Prendono parte alla sfilatai bambini e le bambine della scuola primaria di Gambettola e la Banda musicale di Gambettola. Tocca invece alla più antica famiglia di burattinai piemontesi, con all’attivo oltre 200 anni di professione portare in piazza Pertini alle 16.30, il Gran Teatro dei Burattini dei fratelli Niemen, con un loro divertente cavallo di battaglia, L’acqua miracolosa di e con Eliseo Bruno Niemen. Si prosegue alle 18.30 al Teatro Comunale con lo spettacolo di burattini Cracrà Punk della compagnia Fontemaggiore, con Marco Lucci, testo e la regia di Gigio Brunello. La storia è quella di Bebè, un ragazzo appassionato di musica punk che cerca di scoprire le sue origini. Con l’aiuto della cicogna Tiresia, Bebè parte alla ricerca dei suoi genitori (consigliato dai cinque anni). Da segnalare la visita guidata in italiano e in inglese (ore 17.30) della mostra "Tra i Fili di Una eredità;la collezione di burattini dei Salici-Stignani" alla presenza di ReteFi Festa finale alle 21.30, all’Ex Macello con Le Gabbrié delle giovani Laura Castellucci e Adele Cammarata, in un rave party nell’Aldilà. Seguiranno dj set e festa danzante.

Raffaella Candoli