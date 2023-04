A Gambettola i ’Pugni pesanti’ di Denis Campitelli contro la guerra

Una storia di resistenza e di sopravvivenza per il penultimo appuntamento della stagione del Teatro Comunale di Gambettola. In occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, questa sera alle 21 salirà sul palco l’attore Denis Campitelli, nei panni di Anselmo Mambelli, un giovane contadino romagnolo che nel 1940 finì dentro l’infernale giostra della guerra, inviato a combattere in Nord Africa.

Anselmo è abituato a combattere, ma sul ring; da anni infatti si diletta con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono molto conosciuti, poiché veloci, abili e pesanti. Ma la guerra è un’altra cosa. In guerra, quando si combatte, non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano. Non esiste incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro.

Pugni pesanti è il racconto di un ragazzo italiano che a colpi di guantone riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra.

Lo spettacolo vede in scena lo straordinario attore e autore Denis Campitelli, capace di raccontare e accompagnare il pubblico dentro una incredibile storia vera. Campitelli. attore e autore, si forma inizialmente nella ’Bottega del Teatro’ di Franco Mescolini, per poi approfondire con grandi rappresentanti delle scene attoriali tra cui Piera degli Esposti, Mariano Rigillo, e il Teatro Agricolo. Dalla passione per la lingua della sua terra, il romagnolo, intraprende la strada di autore. Ha all’attivo anche diverse partecipazioni televisive e cinematografiche.

È possibile prenotare i biglietti telefonando al numero 3926664211, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, o via mail a [email protected] . Ingresso a 15 euro, ridotto a 10.