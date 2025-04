A Gambettola incontro al teatro comunale con il ’prete di galera’

Il Pd di Gambettola organizza un incontro con Domenico Cambareri, autore del libro "Ti sogno fuori. Lettere da un prete di galera". L’iniziativa si terrà stasera alle 20,45 al teatro comunale. Dialogheranno con l’autore le consigliere comunali Margherita Mondaini, Marta Grassi e Lucia Fiumana. Introdurranno la serata Pietro Pierantoni, segretario Pd Gambettola, e il sindaco Eugenio Battistini. La serata è a ingresso libero. "Siamo molto contenti – afferma il segretario dem Pietro Pierantoni – che don Domenico Cambareri, cappellano del carcere minorile Pietro Siciliani di Bologna, abbia accettato il nostro invito, per venire a presentare la sua ultima fatica letteraria e per dialogare riguardo a una tematica rilevante come quella delle carceri minorili e del sovraffollamento di questi istituti".