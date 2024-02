A Gambettola salgono sul palco le ’Streghe’

Primo appuntamento della sezione Famiglie a teatro, inserita all’interno della stagione 2023/2024 del Teatro Comunale di Gambettola, direzione artistica Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli. In scenadomani alle 17 Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti- Progetto g.g. con lo spettacolo Streghe, liberamente ispirato al romanzo per bambini “Le streghe” di R.Dahl. Uno spettacolo che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, “le streghe”, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle, di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettandosi e diventando, perché no, dei piccoli eroi.