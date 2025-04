A Gambettola sfilano venti carri e tre bande

Il sindaco di Cesena auspica che i carri mascherati di Gambettola possano, in una prossima edizione, entrare in città. L’ha detto Enzo Lattuca intervenendo ieri mattina alla presentazione della 139esima edizione del Carnevale di Gambettola promosso a Carnevale della Romagna. Quello di Gambettola fa infatti parte dei Carnevali Storici della Regione Emilia Romagna e lo scorso anno il suo progetto sui carri mascherati con anche aspetti culturali e inclusivi è giunto primo nella graduatoria premiata dall’assessorato alla Cultura della Regione. Inoltre è l’unico carnevale d’Italia iscritto alla Federazione Europea Carnevali. Alla presentazione è intervenuto oltre a Lattuca il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, la vice e assessora alla cultura Serena Zavalloni, il sindaco di Longiano Mauro Graziano e la funzionaria della Regione Elisabetta Leonardi. A fare gli onori di casa Davide Ricci presidente di Gambettola Eventi l’associazione che organizza la manifestazione.

"Da semplice spettatore a protagonista pubblico – ha detto il sindaco Battistini - cambia per me la prospettiva, ma posso contare su una preziosa eredità: quella dei gambettolesi che da sempre si impegnano con passione per questa manifestazione, e quest’anno il Carnevale rafforzerà la sua vocazione inclusiva grazie alle associazioni che si occupano di persone con abilità diverse". Le date della edizione 2025 del Carnevale di Romagna sono: Lunedì di Pasqua 21 aprile ore 15,30, sfilata nel pomeriggio, e sabato 26 aprile ore 19,30, sfilata in notturna con i carri mascherati illuminati dalle luci. In totale i carri mascherati che sfileranno nel circuito cittadino sono: 5 quelli di prima categoria che si contenderanno il Trofeo Miglior Carro 2025", tutti costruiti a Gambettola da cinque gruppi di carristi, di cui uno proveniente da Forlì. Due i carri mascherati speciali: associazione Grd di Cesena e associazione Gambettola Eventi. Inoltre sfileranno anche 15 carri minori, di seconda categoria, provenienti da paesi e città della Romagna. Ci saranno anche le bande musicali: Città di Gambettola e la Banda giovanile Città di Rimini. Il Gruppo storico La Pandolfaccia di Fano. L’apertura della sfilata sarà con i motociclisti del Moto Club Paolo Tordi di Cesena vestiti con i costumi di carnevale.

A disposizione dei mille figuranti in costume per il lancio sugli spettatori in strada ci sono per le due sfilate: 70 quintali di caramelle, 15 mila palloni, 500 sacchi di coriandoli. Il prezzo del biglietto d’ingresso è 12 euro per gli adulti, fino a 11 anni ingresso gratuito, dai 12 anni in su 5 euro. Nei giorni della prevendita: 17,18,19,20 aprile ci sarà lo sconto di 2 euro, inoltre 2 euro di sconto anche per l’acquisto sul sito Internet o con la stampa di Facebook. Tutti i portatori di disabilità e loro accompagnatori non pagano alcun biglietto.

Vincenzo D’Altri