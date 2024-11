A Gatteo s’inagura il giardino dei diritti e dell’inclusione

In occasione del mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, numerose sono le iniziative di solidarietà, informazione e sensibilizzazione messe in ato in tutti i comuni del Cesenate. A Sogliano ieri presso la biblioteca comunale ‘Agostino Venanzio Reali’ si sono tenutedelle letture animate sugli stereotipi di genere, organizzate in collaborazione con le volontarie del programma ‘Nati per Leggere’. "Storie che aiutano i bambini e le bambine – spiega la sindaca Tania Bocchini – a riconoscere e comprendere i pregiudizi e i ruoli imposti dalla società, invitandoli a riflettere sull’importanza dell’uguaglianza e della libertà di essere se stessi. Questo evento è parte integrante di una serie di appuntamenti gratuiti dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza di genere".

A Gatteo oggi l’amministrazione comunale promuove un pomeriggio di riflessione e spettacolo per celebrare la ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Alle 16 presso il Parco XXV Aprile verrà inaugurato, alla presenza delle autorità, il ‘Giardino dei diritti e dell’inclusività’, un luogo dedicato ai diritti civili, alla salute e alle tematiche sociali. Prevista una breve sosta davanti alla panchina rossa, diventata ormai simbolo della lotta per la consapevolezza, l’informazione, la prevenzione e la sensibilizzazione contro la violenza di genere ed il femminicidio. Alle 17 presso l’Oratorio San Rocco la tribù poetica dei VoceVersa presenterà il reading poetico "Una piccola luce", una performance che vuole essere uno spiraglio di riflessione senza la pretesa di dare risposte. I VoceVersa sono Daniela Falone, Daniele Vaienti, Luca Cancian e Enrico Gregori che intendono portare all’attenzione il tema della violenza contro le donne ponendosi in rapporto diretto con l’altro: accendere una miccia tra le persone ma non farsi faro, portare un messaggio senza farsi bandiera, grazie all’intenzionalità insita nella poesia di provare ad attraversare le varie sensibilità con la potenza delle parole. Ingresso libero.

e. p.