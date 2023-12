A gonfie vele per 365 giorni con il calendario di RomagnaBanca

Si intitola ’A gonfie vele. La nostra storia è il vento che ci spinge al futuro’ il calendario 2024 di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha sedi a Savignano sul Rubicone, Bellaria e Sala di Cesenatico. Dice il presidente Corrado Monti, insieme a tutto il suo staff: "Il vento non lo si può creare, né cambiarne la direzione. Lo si può solo cercare, attendere e catturare calcolando la rotta giusta e spiegando le vele in suo favore. Abbiamo chiesto a tredici ’cercatori di vento’ di raccontarci le loro esperienze: storie di imprese, di incontri e di passioni contagiose. Il modo migliore per festeggiare insieme i nostri 120 anni". I personaggi del calendario di RomagnaBanca vanno da Gianfranco Angelucci regista e collaboratore di Federico Fellini, al cardinale Mauro Gambetti che fu per diversi anni Padre Guardiano del convento di Longiano e oggi presidente della ’Fabbrica di San Pietro’ che scrive: "Papa Francesco ha una profonda capacità di ascolto, come se cercasse di aprire il suo cuore alla ricerca di una brezza leggera, un mormorio silenzioso che è la voce di Dio". Poi ’Babbi si nasce’ per i 70 anni dell’impresa dolciaria Babbi con Giulio Babbi. E ancora Renzo Piraccini per i 40 anni del Macfrut, Beppe Carletti per i 60 anni di carriera de ’I Nomadi’, il regista Stefano Genovese per gli 80 anni de ’Il Piccolo Principe’, Davide Rondoni poeta, per i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni, Adele Briani Fioravanti per i 100 anni della nascita di Ilario Fioravanti, Flavio Ferranti per i 160 anni della nascita di Alfredo Panzini, Mirella Rossi, Sergio Tomassone, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti e Sergio Gatti.

Ermanno Pasolini