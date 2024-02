A inizio marzo la prova di Padova

Il calendario degli impegni che aspettano gli atleti dell’ Endas Cesena è già fittissimo. Si entrerà nel vivo a partire dal 2 e 3 marzo a Padova, dove sono in programma i Campionati Italiani di prove multiple riservati ad Allievi, Juniores e Promesse. Al via la junior Giulia Senni, bronzo agli italiani Allieve 18 dello scorso anno e campionessa regionale assoluta di pentathlon in carica. Domenica 3 marzo si gareggerà anche a Parma in occasione dei Campionati Regionali Indoor Ragazzi.

Il 9 e 10 marzo a Cassino ci saranno i Campionati Italiani individuali e a squadre di corsa campestre, tra le convocate anche le cadette Giulia Fagioli e Maddalena Rossi. Nella gara per società parteciperanno le squadre Juniores maschile e Allieve. Spostandosi verso fine mese, il 24 e 25 marzo a Parma si svolgeranno i Campionati Regionali Cadetti Indoor individuali con il velocista Giovanni Orlandi fra i favoriti per una medaglia sui 60 metri. Sempre domenica 25 marzo, Faenza ospiterà i campionati regionali invernali di lanci Allievi e Cadetti.