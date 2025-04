A lezione con la guardia costiera nella giornata dedicata al mare

La Guardia costiera di Cesenatico in collaborazione con il Comune, il Museo della Marineria e la Società italiana cani di salvataggio, ha celebrato la Giornata del Mare. Questa ricorrenza, istituita nel 2017 con specifica modifica del codice del diporto, ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Nell’ambito dell’evento, a cui hanno partecipato quaranta alunni delle scuole elementari, gli uomini della Guardia costiera, nel sottolineare l’importanza della fruizione sicura dei nostri mari, hanno effettuato delle dimostrazioni di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e di soccorso, presenti a bordo dei mezzi nautici in dotazione, che sono la motovedetta CP 612 ed il battello pneumatico G.C.B142. Nel corso della giornata è stata anche effettuata la dimostrazione dell’apertura di una zattera di salvataggio, con la descrizione delle dinamiche di utilizzo e delle sue dotazioni in caso di emergenza. Dopo le dimostrazioni avvenute nel porto canale, gli scolari si sono diretti presso il Museo della Marineria, dove hanno partecipato ad un laboratorio di nodi tenuto dal nostromo del porto di Cesenatico, nel corso del quale i bambini hanno appreso le modalità di realizzazione dei principali nodi in uso nella marineria e hanno composto un proprio lavoro espositivo dei nodi realizzati. L’entusiasmo e la gioia dimostrati dai partecipanti all’evento hanno attestato il pieno raggiungimento dell’obiettivo prefissato, che è quello di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per il nostro mare e per la sua cultura.

g.m.